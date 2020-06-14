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Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона в Красноярске

В числе пострадавших есть подросток

ТАСС, 14 июня. Газовый баллон взорвался в гаражном массиве в Красноярске, в результате два человека пострадали, в том числе подросток, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"В 02:29 (мск) по прибытии на место взрыва установлено, [что] произошел взрыв баллона без последующего горения. В результате взрыва пострадали два человека, один из них - ребенок 14 лет", - сообщили в пресс-службе.

В результате взрыва повреждены несущие конструкции двух гаражных боксов.

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