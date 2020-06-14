Большинство многоквартирных домов в Омске подключено к газоснабжению после аварии

ТАСС, 14 июня. Большинство многоквартирных домов в Омске подключили к газоснабжению после аварии на газопроводе, поврежденного в результате возникшего от удара молнии пожара, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Омскгоргаз".

"373 [многоквартирных дома] подключено на данный момент, осталось 57. Пока светло, мы будем работать до конца", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, 13 июня после окончания ремонтных работ были подключены предприятия с непрерывным циклом. В понедельник подключат порядка шести тысяч индивидуальных домов.

Днем 12 июня на запорной арматуре газопровода в Кировском округе Омска во время грозы произошел пожар, причиной которого, по предварительным данным, стал удар молнии. Трубопровод был перекрыт для предотвращения утечки газа, в результате без газоснабжения остались около 70 тыс. семей. Омская прокуратура организовала проверку безопасности оборудования, принадлежащего ОАО "Омскгоргаз".