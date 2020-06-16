Промпроизводство снизилось в Новосибирской области на 2,5% за пять месяцев из-за пандемии

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Новосибирской области за январь-май снизился на 2,5% к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшее падение - на 15,5% - зафиксировано в отрасли добычи полезных ископаемых, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

"Неделю назад состоялось первое заседание нашего штаба с рассмотрением положения дел на системообразующих предприятиях и в принципе в отраслях в целом. <…> Индекс промышленного производства у нас был по итогам четырех месяцев с небольшим падением 0,9% [к четырем месяцам прошлого года]. По итогам пяти месяцев падение чуть больше - это 2,5%", - сказал Семка.

Он добавил, что снижение произошло в отрасли добычи полезных ископаемых (включая уголь, антрацит и нефть) - порядка на 15,5%. Кроме того, из-за раннего окончания отопительного сезона снизилось на 2,6% производство в энергетике. При этом обрабатывающие производства за пять месяцев показали рост на 1,6%, также небольшой рост на 1,3% зафиксирован в отрасли водоснабжения и водоотведения.

По словам Семки, загрузка отдельных системообразующих предприятий Новосибирской области из-за пандемии составляет около 30%, однако массовых сокращений не планируется. В качестве примера он привел аэропорт Толмачево, который является крупнейшим за Уралом авиационным хабом.

"Самый <...> яркий пример того, где до 30% загрузка, - это аэропорт Толмачево. Мы все прекрасно понимаем [это] по количеству рейсов сегодня и по объему пассажиропотока", - добавил Семка.

При этом он уточнил, что мониторинг деятельности компаний из перечня системообразующих предприятий региона показал, что ситуацию можно считать "сравнительно нормальной".