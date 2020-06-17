Число несчастных случаев на новосибирских водоемах снизилось вдвое во время самоизоляции

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Количество несчастных случаев на водных объектах в Новосибирской области с начала купального сезона в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Спасатели связывают это с недостаточно теплой для купания погодой, а также с запретом на массовое скопление людей, действующим в регионе, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

"С начала купального сезона количество происшествий [со смертельным исходом] у нас пять против 12 случаев, которые произошли в прошлом году. На данный момент динамика снижения связана с тем, что погода в этом году не позволяла людям купаться, а также самоизоляция сократила число пребывающих на водных объектах", - сказал Карпов,