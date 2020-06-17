Число несчастных случаев на новосибирских водоемах снизилось вдвое во время самоизоляции

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Количество несчастных случаев на водных объектах в Новосибирской области с начала купального сезона в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Спасатели связывают это с недостаточно теплой для купания погодой, а также с запретом на массовое скопление людей, действующим в регионе, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.
"С начала купального сезона количество происшествий [со смертельным исходом] у нас пять против 12 случаев, которые произошли в прошлом году. На данный момент динамика снижения связана с тем, что погода в этом году не позволяла людям купаться, а также самоизоляция сократила число пребывающих на водных объектах", - сказал Карпов,
Он добавил, что с начала года на водных объектах скончалось 12 человек, что также меньше прошлогодних показателей более чем на треть. Все несчастные случаи произошли в местах неорганизованного отдыха.
Запрет на проведение массовых мероприятий в Новосибирской области установлен до 30 июня. После майских праздников губернатор региона Андрей Травников объявил, что режим самоизоляции в области будет продлен до особого распоряжения. Однако в регионе начали действовать послабления, в частности, были разрешены занятия спортом на улице в количестве не более двух человек с соблюдением мер социальной дистанции, а также прогулки, посещения кладбищ и продовольственных рынков. С 18 июня в Новосибирской области начали работу непродовольственные магазины с отдельным входом.
По данным оперативного штаба, всего в регионе зарегистрировано 4 604 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.