Шахта в Кемерове оспорила отзыв лицензии на добычу угля рядом с крупным жилым районом

КЕМЕРОВО, 18 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы признал незаконным приказ Роснедр о досрочном прекращении права пользования недрами шахты "Лапичевская", которая планировала с 2021 года начать добычу угля рядом с экологически чистым жилым районом Лесная поляна в Кемерове, где проживают около 19 тыс. человек. Об этом говорится в решении, опубликованном в четверг на официальном сайте суда.

Район Лесная поляна расположен вдали от крупных промышленных предприятий Кемерова, на территории в окружении хвойного леса. Это один из первых российских проектов комплексной застройки территории, который реализуется в Кузбассе с 2007 года. Когда стало известно о планах по строительству угольного предприятия вблизи жилого района, это вызвало широкий общественный резонанс. Позднее глава региона Сергей Цивилев заявлял, что Роснедрами лицензия на участок была отозвана, отметив, что "угольная отрасль не должна развиваться во вред природе и людям". Однако компания оспорила это решение в суде первой инстанции. Дело рассматривалось в арбитражном суде Москвы по месту регистрации Федерального агентства по недропользованию.

"Арбитражный суд г. Москвы, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ООО "Шахта Лапичевская" к Роснедрам об оспаривании приказа № 532 от 12.12.2019, <…> решил: признать незаконным приказ Федерального агентства по недропользованию № 532 от 12.12.2019 "О досрочном прекращении права пользования недрами по лицензии КЕМ 01518 ТЭ". Обязать Федеральное агентство по недропользованию устранить допущенное нарушение прав и законных интересов ООО "Шахта Лапичевская" в течение тридцати дней со дня вступления судебного акта в законную силу", - говорится в решении суда.

Как следует из материалов дела, шахта "Лапичевская" подготовила проект разработки месторождения открытым способом, он прошел согласование в центральной комиссии Роснедр по разработке месторождений твердых полезных ископаемых (ЦКР-ТПИ). В мае 2019 года проект был представлен на согласование в Минприроды РФ. Комиссия отказала в согласовании проектной документации, так как на земельных участках в границах лицензии по решению местных депутатов были созданы особо охраняемые территории, что влечет за собой невозможность отработки запасов угля открытым способом. Шахта получила предписание о корректировке технического проекта со сроком исполнения до августа 2020 года. Предприятие было намерено в указанный срок устранить все замечания и заново согласовать проект разработки месторождения.

"При изложенных обстоятельствах суд соглашается с позицией заявителя о том, что принятие оспариваемого решения о досрочном прекращении права пользования недрами до 06.08.2020, то есть до выполнения заявителем требований предписания, является преждевременным и незаконным", - говорится в судебном решении.

Официальными комментариями сторон о том, будут ли они обжаловать решение в вышестоящих судебных инстанциях, ТАСС в настоящий момент не располагает.

О лицензии

Лицензия на добычу угля на участке Шахта Лапичевская - 2 Кемеровского каменноугольного месторождения была выдана предприятию в 2010 году сроком до 2035 года. Шахта "Лапичевская" планировала начать добычу угля в 2021 году на месте закрытого в 1990-е годы одноименного предприятия. Участок с прогнозными запасами угля около 120 млн тонн располагается всего в пяти километрах от города-спутника Лесная Поляна, который имеет статус жилого района города Кемерово.