Замминистра строительства Иркутской области обвиняют в получении взятки

ИРКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Первый замминистра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Ирина Худякова задержана в Иркутске, ей предъявлено обвинение в получении взятки в размере 2 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Она была задержана 18 июня. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере").

По версии следствия, взятку в 2 млн рублей Худякова получила в октябре 2016 года, когда работала в администрации Иркутска. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, деньги ей передал генеральный директор одной из строительных компаний за выдачу и продление разрешения на строительство многоэтажного дома в центре города.

Следователи совместно с сотрудниками полиции провели обыски по местам жительства обвиняемой и свидетелей, в служебных кабинетах в администрации Иркутска и министерстве строительства. Изъяты дорогостоящие ювелирные изделия и часы, денежные средства. По решению суда обвиняемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.