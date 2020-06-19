Ректор НГУ намерен участвовать в выборах в Закобрание в качестве самовыдвиженца

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Ректор Новосибирского государственного университета (НГУ), одного из крупнейших вузов за Уралом, опорного вуза новосибирского научного центра Михаил Федорук анонсировал свое участие в выборах в Законодательное собрание региона, которые состоятся 13 сентября, в качестве самовыдвиженца, сообщили ТАСС в предвыборном штабе Михаила Федорука.

5 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил журналистам, что поддержал бы выдвижение ректора НГУ в региональный парламент. Губернатор отметил, что участие ректора НГУ в законодательной деятельности позволит лоббировать интересы научного сообщества. Выдвижение Федорука поддержал и первый зампред СО РАН Павел Логачев, заявив, что таким образом усилятся позиции проекта развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0" в региональной и федеральной повестке.

"Ректор НГУ Михаил Федорук анонсировал свое участие в качестве самовыдвиженца в выборах в Законодательное собрание Новосибирской области по округу №37, объединяющему Академгородок и микрорайон Шлюз. В ближайшее время избирательный штаб кандидата приступит к сбору подписей", - сообщили в штабе.

Федоруку, который 8 лет занимает должность ректора Новосибирского государственного университета, в 2019 году было присвоено звание академика Российской академии наук (РАН). Он закончил физический факультет НГУ и начал свою научную деятельность с аспирантуры в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН. В период работы Федорука в должности ректора был введен в эксплуатацию новый корпус университета, где обучаются студенты 11 факультетов вуза из 13.

Новосибирский государственный университет создан в 1959 году в новосибирском Академгородке. Входит в рейтинг лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2019 года, по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Университет осуществляет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учится более 8 тысяч студентов.