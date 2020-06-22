Число инфицированных коронавирусом в Омской области превысило 3 тысячи человек

ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом превысило в Омской области 3 тыс. человек. Как сообщила в понедельник пресс-служба регионального министерства здравоохранения, в регионе за сутки выявлены 98 случаев инфицирования.

"За сутки диагноз подтвердился у 98 человек - общее число от начала пандемии составляет 3 018. Выздоровели в общей сложности 1 433 пациента - за сутки 58. Количество летальных исходов остается на прежнем уровне (27 человек - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.

С 12 июня в Омской области рестораны и кафе открыли летние веранды и террасы, небольшие отели, гостиницы и базы отдыха с фондом до 20 номеров начали принимать местных жителей, которые получили возможность отправиться в туры по региону. 22 июня начали работу детские сады. В конце прошлой недели власти Омской области приняли решение продлить до 27 июня ограничения по работе учреждений культуры и спорта.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,7 млн человек, свыше 460 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 584 680 случаев заражения, выздоровели 339 711 человек, умерли 8 111. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.