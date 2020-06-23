Вывозной рейс с российскими туристами прилетел из Таиланда в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший в понедельник с российскими туристами из Бангкока, совершил промежуточную посадку в новосибирском международном аэропорту Толмачево. Об этом во вторник сообщается на онлайн-табло аэропорта Новосибирска.

Рейс SDM6696/FV6696 авиакомпании "Россия" вылетел из аэропорта Суваннапхум в 23:54 по местному времени (19:54 мск). Как сообщал ранее Минтранс РФ, на борту находятся 214 пассажиров. Далее борт направит оставшихся пассажиров в Москву.