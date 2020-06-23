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Пандемия коронавируса нового типа

Прокуратура проверяет частный пансионат в Томске после массового заражения пожилых людей

По предварительным данным, коронавирус подтвердился у 30 человек

ТОМСК, 23 июня. /ТАСС/. Заражение коронавирусом предварительно подтвердилось у 30 постояльцев частного пансионата для пожилых людей в Томске, сообщили ТАСС в региональном оперштабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции во вторник. Прокуратура Томской области начала проверку в социальном учреждении.

"В пансионате "Южный" госпитализированы 44 подопечных из 70. Предварительно, у 30 человек обнаружен COVID-19", - рассказали в оперштабе.

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В самом учреждении ТАСС сообщили, что пансионат по предписанию Роспотребнадзора закрыт на 14-дневный карантин. Прокуратура проверяет информацию о возможном ненадлежащем оказании социальных услуг пожилым людям и инвалидам в коммерческой организации.

"Прокуратура проверит наличие правовых оснований для осуществления пансионатом своей основной деятельности, а также даст оценку обеспечению безопасности пребывания граждан в пансионате", - сообщается на официальном сайте прокуратуры.

Как сообщается в официальной группе "ВКонтакте" оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Томской области, в регионе зафиксировано 1 785 случаев заражения коронавирусом, 791 пациент выздоровел.

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РоссияТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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