Прокуратура проверяет частный пансионат в Томске после массового заражения пожилых людей

ТОМСК, 23 июня. /ТАСС/. Заражение коронавирусом предварительно подтвердилось у 30 постояльцев частного пансионата для пожилых людей в Томске, сообщили ТАСС в региональном оперштабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции во вторник. Прокуратура Томской области начала проверку в социальном учреждении.

"В пансионате "Южный" госпитализированы 44 подопечных из 70. Предварительно, у 30 человек обнаружен COVID-19", - рассказали в оперштабе.