Военнослужащие провели мини-парады Победы под окнами фронтовиков в Новосибирске

ТАСС, 24 июня. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели мини-парады Победы под окнами фронтовиков Великой Отечественной войны. Чествование фронтовиков состоялось сразу после парада Победы в Новосибирске, сообщили в пресс-службе округа.

"Мини-парады прошли во дворах жилых домов фронтовиков 95-летнего Вениамина Карповича Чебанова и 97-летего Петра Андреевича Горьковского. Три парадных расчета курсантов Новосибирского высшего военного командного училища в форме времен Великой Отечественной войны, матросов, летчиков, пехоты, и парадный расчет военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО под сопровождение сводного военного духового оркестра прошли торжественным маршем под окнами ветеранов. На большом видеомониторе перед ветеранами транслировался новосибирский парад Победы", - говорится в сообщении.

Вениамин Карпович Чебанов родился 28 августа 1925 года. С 1943-1944 год - курсант Новосибирского военно-пехотного училища. После его окончания был отправлен на 1-й Украинский фронт в звании младшего лейтенанта на должность командира взвода. Награжден медалью "За отвагу", орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После Победы служил в Центральной группе войск Австрии и Венгрии, в звании старшего лейтенанта в 1947 году был демобилизован. Вениамин Чебанов - народный художник РФ, в своих картинах он изображает войну, которую сам видел и пережил.

Петр Андреевич Горьковский родился 14 февраля 1923 года, в декабре 1941 года ушел добровольцем на фронт. Во время войны окончил курсы радиотелеграфистов и был распределен в 232-ю стрелковую дивизию на радиостанцию скоростных бомбардировщиков. Награжден двумя медалями "За отвагу", орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова, медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945". После демобилизации работал директором школы-семилетки, заведующим отделом народного образования Мошковского района Новосибирской области.