Лауреат госпремии из Иркутска попросила Путина о помощи в издании словаря говоров Байкала

ТАСС, 24 июня. Директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева во время церемонии вручения государственных премий РФ в Москве обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в издании словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири. Уникальный словарь сегодня издается только в Иркутской области, хотя интересен и жителям соседних регионов, отметила Медведева.

Директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева. Лауреатами госпремий за 2019 год в области литературы и искусства. В 2006 году она начала работать над многотомным трудом - словарем говоров русских старожилов Байкальской Сибири. Они являются русскими первопроходцами, промысловиками, землепашцами и старообрядцами, высланными в Восточную Сибирь и образующими там поселения в XVII-XVIII вв.

"[Собрано] 50 томов словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири - языка, на котором когда-то говорила вся Сибирь. Сегодня мы готовим к изданию 22 том, их еще 28. Все издается только в одной Иркутской области, в остальных регионах, где также проходили полевые изыскания, до сих пор не издано ни одного тома словаря, несмотря на обращения с просьбой выслать на село хотя бы одну книгу. В этом вопросе нам бы, конечно, очень хотелось, Владимир Владимирович, видеть Вашу поддержку", - сказала Медведева, обращаясь к Путину.

По ее словам, для создания словаря опросили несколько тысяч человек в 1,5 тыс. селениях в Иркутской области, Красноярском крае, Забайкалье, Бурятии и Якутии. Возникновение старожильческих поселений на территории регионов относится к середине XVII - первой трети XVIII века. Отдаленность от столиц способствовала сохранению их традиционной речевой культуры, фольклора, обрядов и жизненного уклада.