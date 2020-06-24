В Туве 26 июня объявлен траур в связи со смертью верховного ламы

ТАСС, 24 июня. В Туве 26 июня объявлен траур в связи со смертью камбы-ламы (верховного ламы) республики Джампела Лодоя. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал глава региона Шолбан Кара-оол.

Джампел Лодой, который в начале июня был госпитализирован после заражения коронавирусом, умер 23 июня.

"26 июня 2020 года своим указом объявляю днем траура в связи с кончиной камбы-ламы Республики Тыва Джампела Лодоя, выражая скорбь и соболезнуя буддистам Республики Тыва, а также его родным и близким. В день траура будет приспущен государственный флаг Тувы, отменены развлекательные мероприятия", - написал Кара-оол.

По его словам, сейчас стоит задача проводить верховного ламу в последний путь безукоризненно по буддийским канонам и по традициям предков. В регионе создана правительственная комиссия по организации похорон.

"К сожалению, провести проводы Лодой Башкы с участием многочисленных верующих мы позволить себе не можем. Смертельная зараза COVID беспощадна и быстро распространяема. Ни в коем случае не можем подвергать людей опасности", - написал Кара-оол.

Джампел Лодой (мирское имя Апыш Сат) дважды избирался верховным ламой. В первый раз он возглавлял буддистов республики в 2005-2010 годах. Повторно был избран верховным ламой 29 ноября 2019 года.