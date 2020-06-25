Владельца ретейлера "Холидей" признали банкротом

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Собственник некогда крупнейшей в Сибирском федеральном округе (СФО) торговой сети "Холидей" Николай Скороходов признан банкротом. В отношении него введена процедура реализации имущества до 23 декабря 2020 года, сообщила в четверг ТАСС адвокат Ирина Гребнева, представляющая интересы ретейлера в суде.

ГК "Холидей" была создана в 2000 году в Новосибирске, она владела крупнейшей в Сибири сетью продуктовых супермаркетов. Конкурсное производство в компании было введено в феврале прошлого года. Требования кредиторов, основным из которых стал "Альфа-банк", составили 15,8 млрд рублей.

"В отношении Николая Скороходова введена процедура реализации имущества. Оспаривать решение мы не будем, мы стремимся заключить мировое соглашение", - сказала Гребнева.

Она уточнила, что общая оценка имущества Скороходова пока не проводилась, однако все долговые обязательства связаны с деятельностью коммерческих организаций. "Именно поэтому мы настаивали на реструктуризации долга. Мы считали и продолжаем считать, что значительная часть долгов должна гаситься за счет реализации имущества ГК "Холидей" и за счет выручки компании "НСК-Холди", которая сейчас работает", - пояснила адвокат.

В 2018 году на ГК "Холидей" было подано свыше 250 исков, общая сумма претензий составила несколько сотен миллионов рублей, в числе самых крупных - иски от "ПепсиКо Холдингс", компании "Вимм-Билль-Данн", холдинга "Объединенные кондитеры" и коньячного дома "Цитадель". В июле началась процедура банкротства компании. Арбитражный суд ввел шестимесячное наблюдение. В марте 2019 Арбитражный суд Новосибирской области признал компанию "Холидей" несостоятельным банкротом.

В январе компании-поставщики ретейлера "Холидей" обратились к уполномоченному по правам предпринимателей в Новосибирской области Николаю Мамулату. Они указывают на тот факт, что действия арбитражного управляющего по оспариванию сделок ретейлера с поставщиками могут привести к банкротству ряда некрупных предприятий. В конце марта депутаты законодательного собрания Новосибирской области обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести изменения в закон о банкротстве из-за дела "Холидея". Региональные парламентарии предложили выделить требования поставщиков в самостоятельную очередь кредиторов, имеющую приоритетное право погашения долгов.