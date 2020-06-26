Новосибирские власти разрешили работу оптовых магазинов внутри торговых центров

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Непродовольственные магазины, находящиеся в торговых центрах, торгующие оптом и не допускающие розничных покупателей, смогут возобновить работу в Новосибирской области с 26 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с Травниковым призвал власти региона разрешить работу торговых центров и ресторанов в области. В качестве примера он упомянул Москву, где все эти объекты уже работают.

"Постановляю приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, а также объектов, осуществляющих оптовую торговлю непродовольственными товарами без допуска розничных покупателей", - говорится в постановлении.

Запрет на проведение массовых мероприятий в Новосибирской области, где зарегистрировано более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом, ранее был установлен до 30 июня. После майских праздников глава региона объявил, что режим самоизоляции в области будет продлен до особого распоряжения. Однако в регионе начали действовать послабления: были разрешены занятия спортом на улице с соблюдением мер социальной дистанции, а также прогулки, посещение кладбищ и продовольственных рынков. С 8 июня смогли возобновить работу непродовольственные магазины площадью не более 400 кв. метров, имеющие отдельный вход с улицы. С 22 июня на территории региона разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом. С 24 июня возобновили работу музеи и Новосибирский зоопарк.