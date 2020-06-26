Большегрузы в Кузбассе незаконно ездили через реку при строительстве углепогрузки

КЕМЕРОВО, 26 июня. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса выявило нарушение в работе подрядчиков разреза "Кузнецкий Южный" в Новокузнецком районе, которые на прошлой неделе из-за протестов местных жителей и активистов-экологов приостановили строительство железнодорожной углепогрузочной станции. Большегрузная техника незаконно двигалась через малую реку, сообщил в пятницу вице-губернатор Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

"На момент начала строительства предприятие должно было доставить технику и материалы на участок по дороге общего пользования, идущей рядом с п. Черемза, закон этого не запрещает. Жители потребовали возить по другой дороге. В связи с этим была выбрана инвестором совместно с районом другая дорога, [она] идет частично вдоль реки и пересекает ее практически вброд. Движение через реку без обустройства сделанного по проекту и согласованного переезда является нарушением. Минэкологии Кузбасса выявило этот факт", - написал Панов на своей странице в Facebook.

В середине июня жители Новокузнецкого района и соседнего с ним города Мыски несколько дней круглосуточно дежурили в палатках в районе поселка Черемза, где подрядчики разреза "Кузнецкий Южный" начали подготовительные работы к строительству углепогрузочной станции. Граждане заявляли, что строительная техника работает с нарушениями, подрядчики загрязняют металлургическим шлаком малую реку Каландас и повреждают ее русло, так как большегрузы движутся прямо по нему. Из-за протеста жителей руководство угольного предприятия приняло решение временно приостановить работы. Они возобновятся, как только удастся договориться с жителями.

Разрез "Кузнецкий Южный" с собственной углепогрузочной станцией и технологической дорогой строится на территории Новокузнецкого района и Мысковского городского округа на юге Кузбасса. Лицензия на добычу на участке Чуазасский Кондомского геолого-экономического района с запасами около 240 млн тонн угля получена предприятием в 2019 году. Углепогрузочный комплекс будет располагаться на удалении 2,4 км от ближайших жилых домов, при этом подъездные железнодорожные пути находятся менее чем в 400 метрах от жилой застройки поселка Черемза. Строительство станции планировалось завершить к концу текущего года, чтобы со следующего года предприятие начало добычу и отгрузку угля. Проектная мощность разреза на 2021 год оценивается в 2,2 млн тонн угля в год.