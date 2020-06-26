Новосибирские власти подали заявку на 500 млн руб. на инфраструктуру в ТОР Линево

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития Новосибирской области направило заявку в Фонд развития моногородов на софинансирование расходов региона при строительстве инфраструктурных объектов на территории опережающего развития (ТОР) Линево. Сумма заявки составляет около полумиллиарда рублей, сообщил в пятницу ТАСС исполняющий обязанности министра социально-экономического развития региона Лев Решетников.

В мае министр сообщал, что из официально заявленных восьми резидентов в Линево к работе пока не приступил ни один, в результате программа может оказаться под угрозой срыва. Строительство инфраструктурных проектов в Линево должно было начаться еще весной, однако пандемия изменила эти планы. По словам Решетникова, одна из проблем, с которой столкнулись и региональное правительство, и резиденты, связана прежде всего с финансовыми резервами.

"В НКО "Фонд развития моногородов" подана заявка на софинансирование расходов Новосибирской области и рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области в целях реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР "Линево". Стоимость инфраструктуры оценивается в 528 млн рублей, 95% - это федеральное финансирование", - сказал Решетников.

Городское поселение Линево находится в Искитимском районе, население поселка - 18,5 тыс. человек, градообразующее предприятие - Новосибирский электродный завод (входит в компанию "Энергопром" холдинга "Ренова"). Статус ТОР для Линево был определен в марте 2018 года, ранее семь проектов были одобрены на совете по инвестициям при губернаторе. Проекты выполнят "Обувь России", "Катализатор", "Ависта модуль инжиниринг" и ряд других компаний.