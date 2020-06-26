Компания в Томске попала под следствие из-за нелегальной продажи прослушивающих устройств

ТАСС, 26 июня. Уголовное дело о незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации возбуждено в Томске, где в офисе местной коммерческой организации и на ее складе в Москве обнаружено более 500 прослушивающих устройств. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Томской области.

"По предварительным данным, в июне 2020 года сотрудники двух коммерческих организаций незаконно, не имея соответствующей лицензии, посредством одного из интернет-сайтов сбыли путем продажи сотруднику регионального УФСБ, действовавшему в роли покупателя, техническое устройство, относящееся к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения и регистрации акустической информации. <…> Проведен обыск в офисе томской коммерческой организации, в ходе которого изъято 172 изделия. По поручению следователя в Москве на складе коммерческой организации произведен обыск, в результате которого изъято 330 аналогичных технических средств", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ст. 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"). Ведутся следственные действия, изучаются доказательства и допрашиваются свидетели по делу.