В Новосибирской области в 2020 г. планируют временно трудоустроить почти 9 тыс. подростков

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Около 9 тыс. подростков планируют временно трудоустроить в Новосибирской области в текущем году, эти данные соответствуют показателю прошлого года. Однако пока в регионе трудоустроено только около 1,3 тыс. детей, снижение связано с пандемией коронавируса, сообщила в пресс-центре ТАСС замначальника управления семейной политики Министерства труда и социального развития региона Зоя Вивденко.

"В этом году ситуация сложнее, чем в прошлом, мы планируем в течение года трудоустроить около 9 тыс. детей, и эта цифра ежегодная у нас. На сегодняшний день трудоустроено 1 311 детей, снижение показателей связано с тем, что дополнительные требования [предъявляются] в связи с санитарно-эпидемиологическим режимом, введенным на территории Новосибирской области", - сказала Вивденко.

В свою очередь детский омбудсмен в Новосибирской области Надежда Болтенко отметила, что подростки сегодня хотят работать, также в регионе есть предприятия, которые предлагают несовершеннолетним рабочие места.

"Когда дети будут заняты полезным трудом, то <...> у них будет меньше свободного времени, которое могло бы привести к случаям [гибели и травматизма]", - сказала Болтенко, добавив, что особенностью этого лета является досрочное завершение учебного года в школах, а также задержка начала летней оздоровительной кампании.

По словам Вивденко, в текущем году каждый муниципалитет разработал свои планы занятости детей. Для трудоустройства несовершеннолетним необходимо обратиться в Центры занятости, которые ведут прием по предварительной записи, или в трудовые отряды, созданные на базе школ. Она отметила, что средний заработок ребенка с учетом сокращенного рабочего дня составляет около 5 тыс. рублей. Традиционно несовершеннолетним предлагается работа на пришкольных участках, озеленение, а также проектная деятельность в районах области.

Согласно данным Министерства труда и соцразвития региона, в 2019 году только в период летней оздоровительной кампании около 137 тысяч детей были охвачены организованными видами отдыха, оздоровления и занятости. В частности, в лагерях с дневным пребыванием отдохнули более 68 тысяч детей, были временно трудоустроены более 6 тыс. подростков.