Туристические базы в Алтайском крае заработают на неделю раньше запланированного срока

БАРНАУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Алтайского края приняли решение открыть летние кафе и туристические базы в регионе 27 июня вместо 2 июля, работа которых ранее была ограничена из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства в пятницу.

Туризм в Алтайском крае активно развивают - регион ежегодно посещают не менее 2 млн туристов, в 2019 году в крае побывали около 2,3 млн гостей. В связи с пандемией туробъекты находятся в простое уже третий месяц, с 8 июня в регионе разрешили работать лишь санаториям, в частности в городе-курорте федерального значения Белокуриха, где это основной вид экономической деятельности.

"Соответствующий указ [губернатор Алтайского края] Виктор Томенко подписал 26 июня. Нововведения в первую очередь коснулись работы предприятий общепита, туристической отрасли, режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Действовавший до 2 июля запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах снимается с 27 июня", - пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Разрешена деятельность предприятий общественного питания на открытом воздухе при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метров, работы персонала в масках и перчатках и других мер. Мониторинг эпидобстановки в связи со снятием ряда ограничительных мер будет вестись органами Роспотребнадзора. В случае ухудшения эпидобстановки снятые ограничения могут быть восстановлены.

По данным оперштаба края, на сегодня выздоровели больше людей, чем заболели, а смертельных случаев нет. На 26 июня зарегистрированы 76 заразившихся коронавирусом, выздоровели 98 пациентов. Всего в крае выявили 3 676 случаев заражения коронавирусом, в том числе выздоровели 2 580 человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,6 млн человек, более 488 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 620 794 случая заражения, выздоровели 384 152 человека, умер 8 781. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.