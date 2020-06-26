В Омской области с 6 июля откроют детские лагеря и фитнес-клубы

"С 6 июля открываются фитнес-залы, то есть спортивные залы для занятия фитнесом <…> Плюс к этому также 6 июля у нас откроются пришкольные детские лагеря для летнего отдыха. По требованию Роспотребнадзора в области сохраняется масочный режим до 30 июля", - сказал Бурков.

ОМСК, 26 июня. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области принял решение открыть с 6 июля фитнес-клубы и пришкольные детские лагеря, рассказал в пятницу журналистам глава региона Александр Бурков. Масочный режим на территории области сохранится до 30 июля.

По его словам, также с 6 июля будет снято ограничение на количество посетителей за одним столом на летних верандах ресторанов и кафе. "Сегодня, вы знаете, [за одним столом] не более 2 человек. 6 июля предлагается с соблюдением всех санитарных норм не ограничивать людей, чтобы могли приходить семьями, могли приходить коллективами, на веранде могли обедать и ужинать", - отметил глава региона. Он добавил, что с 27 июня торговые центры, которые ранее работали только в рабочие дни, смогут работать всю неделю.

По данным регионального Минздрава, в Омской области зарегистрировано 3 297 случаев заражения коронавирусом, 1 706 человек выздоровели, 29 умерли. С 12 июня в сибирском регионе рестораны и кафе открыли летние веранды и террасы, небольшие отели, гостиницы и базы отдыха с фондом до 20 номеров начали принимать местных жителей, которые получили возможность отправиться в туры по региону. 22 июня начали работу детские сады.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,6 млн человек, более 488 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 620 794 случая заражения, выздоровели 384 152 человека, умер 8 781. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.