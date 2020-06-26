Восемь врачей из Москвы прилетят в Туву, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

ТАСС, 26 июня. Врачи из московских клиник помогут медикам из Тувы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил в пятницу глава республики Шолбан Кара-оол.

"К нам в Кызыл в ближайшие дни вылетают врачи московских клиник. Пока это восемь специалистов, среди которых большинство реаниматологи, пульмонологи. Остальные прибудут позднее. Люди с огромным опытом лечения коронавирусных больных, их главная миссия - консультировать наших докторов, обучить их самым последним методикам противодействия инфекции, лечения тяжелых больных", - сообщил глава региона.

Он добавил, что доволен работой местных медиков, но участие врачей из Москвы позволит переломить ситуацию в республике к лучшему.

Ранее глава региона обратился в Минздрав России с просьбой прислать в регион 15 врачей для борьбы с коронавирусной инфекцией. По данным региональных властей, всего в республике выявили 4 111 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 212 человек выздоровели, 14 умерли.