Омский Избирком не имеет отношения к лотерее, в которой член УИК выиграла квартиру

ОМСК, 26 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Омской области не имеет отношения к лотерее, в которой председатель одной из участковых избирательных комиссий выиграла квартиру, сообщил ТАСС председатель Избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация, что пенсионерка выиграла квартиру в Омске, приняв участие в лотерее после голосования. Позднее выяснилось, что она работает председателем УИК. Глава ЦИК Элла Памфилова обещала проверить информацию об этом.

"Избирательные комиссии никакого отношения к организации акции не имеют, члены комиссии купоны не выдают и не обрабатывают", - сообщил Нестеренко.

Как пояснил ТАСС президент Союза организаций торговли Омской области, проводящего акцию, Борис Сватков, принять участие в лотерее может любой желающий. Он отметил, что вторую такую квартиру сегодня выиграл гончар из города Тара. Вместе с этим в лотерее разыгрывается множество скидочных купонов в различные магазины. При этом, по его словам, участие в акции никак не связано с голосованием.

"Предугадать, кто выиграет, невозможно, контролю это никак не подлежит. Выиграть может любой человек, в том числе член УИК", - отметил Сватков.