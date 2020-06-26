Минобороны РФ построит в Туве мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 26 июня. Министерство обороны РФ построит в Туве мобильный госпиталь на 100 человек и обсерватор на 200 человек для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в видеообращении на своей странице в сети "ВКонтакте" сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

"Наш земляк Сергей Кужугетович Шойгу (министр обороны РФ - прим. ТАСС), мы с вами знаем, с первого дня с нами и помогает чем может. Вчера он начал строить мобильный госпиталь на 100 больных и обсерватор на 200 человек. Это будет прямой поддержкой со стороны военных", - сказал Кара-оол.

В Туве зафиксирован один из самых высоких показателей заболеваемости в РФ: около 1,2 тыс. случаев на 100 тыс. населения. Заразившиеся есть как среди гражданского населения, так и среди военных. Ранее глава региона обращался в Минздрав РФ с просьбой прислать в Туву бригаду врачей для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. В пятницу Минздрав РФ заявил, что направит в Кызыл группу специалистов, среди которых реаниматологи и инфекционисты Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова и Сеченовского университета с большим опытом ведения тяжелых пациентов с коронавирусом.

По данным региональных властей, всего в республике выявлено 4 111 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 212 человек выздоровели, 14 умерли.