На пост губернатора Иркутской области выдвинулись 11 претендентов

ТАСС, 27 июня. Избирательная комиссия Иркутской области приняла документы еще от двух кандидатов-самовыдвиженцев на выборы губернатора региона - теперь претендентов на пост главы области 11 человек, сообщает пресс-служба избиркома в субботу.

"Сегодня рабочая группа при облизбиркоме приняла документы от двух кандидатов-самовыдвиженцев - пенсионера Валерия Николаева и делопроизводителя Центра обеспечения судебных участков мировых судей Натальи Киселевой. Кандидатам выдали разрешения на открытие специальных избирательных счетов. Они могут приступить к сбору подписей избирателей, муниципальных депутатов и глав", - сообщает пресс-служба.

Ранее документы в избирательную комиссию подали временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Бодайбо Евгений Юмашев, заведующая отделением спортивного резерва Государственного училища (колледжа) олимпийского резерва Иркутска Юлия Бережнова, домохозяин Александр Плескач и временно неработающий Вадим Катков, которые заявили о намерении участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия "Родина" выдвинула лидера регионального отделения Максима Евдокимова, "Справедливая Россия" - вице-спикера Законодательного собрания Иркутской области Ларису Егорову, ЛДПР - координатора регионального отделения Андрея Духовникова, "Гражданская платформа" - депутата думы Иркутска Григория Вакуленко.

Законодательное собрание Иркутской области на сессии 10 июня назначило на единый день голосования - 13 сентября 2020 года - досрочные выборы губернатора. 12 декабря 2019 года в отставку с поста губернатора региона подал коммунист Сергей Левченко, который был избран главой Иркутской области в сентябре 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.