СГК завершит реконструкцию обрушившейся насосной станции в Новосибирске в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует завершить все работы по реконструкции насосной станции в Новосибирске, где в августе прошлого года произошло обрушение стены, к середине 2021 года, инвестиции в 2020 году составят 375 млн рублей. Об этом сообщил во вторник на круглом столе в пресс-центре ТАСС директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

"В этом году мы обязаны и закончим работы, связанные с установкой основной группы насосов, это будет 6 насосов: три в подающем, три в обратном. Всего их будет десять. И все работы будут закончены к середине 2021 года", - сказал Колмаков.

По его словам, станция будет запущена к началу отопительного сезона, поскольку в настоящее время в ее работе необходимости нет. Планируется, что к началу отопительного сезона будет установлено достаточное количество насосов, позволяющее избежать перебоев в режимах.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе СГК, в 2020 году на работы по реконструкции станции компания направит 375 млн рублей. Проект реконструкции станции позволит обеспечить надежное теплоснабжение нескольких жилмассивов, а также обеспечит возможность подключения строящихся жилых комплексов в Кировском районе.

От работы станции зависит теплоснабжение Северо-Чемского и Затулинского жилых массивов.

При проведении подрядчиком реконструкции здания насосной станции 1967 года постройки, принадлежащего СГК, 28 августа произошло сползание грунта и обрушение стены. Погибли трое рабочих, еще один пострадал.