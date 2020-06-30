Власти Тувы пока не планируют смягчать ограничения из-за сложной эпидобстановки

По данным на 29 июня в республике с населением около 320 тыс. человек диагностировано 4 486 тыс. случаев коронавируса, в том числе 125 за минувшие сутки. Выздоровели 2 491 человек, 14 умерли.

"Глава Тувы Шолбан Кара-оол в предыдущих указах о самоизоляции и масочном режиме установил их бессрочное действие, до особого распоряжения, то есть до отмены. В связи с активным развитием эпидситуации в регионе принято решение о продолжении режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

На прошедшей неделе в Туве зафиксировали пиковые значения лабораторно подтвержденных случаев заражения. "Если эту неделю продержимся на этих значениях, то уже можно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом", - приводятся в сообщении слова главного государственного санитарного врача Тувы Людмилы Салчак. Она отмечает, что сейчас в республике темп прироста инфицирования снижается на 1,5% ежедневно, стабильно увеличивается число выздоровевших пациентов.

"Но говорить о снятии режима самоизоляции еще нет оснований. Республика не вышла еще даже на первый этап снятия ограничений", - цитируют в сообщении Салчак.

Действующий режим самоизоляции в Туве позволяет гражданам покидать дома для участия в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, для обращения за экстренной медицинской помощью и в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, для работы на предприятиях, деятельность которых не приостановлена, для покупок в ближайшем магазине и выноса мусора. Также распоряжение ограничивает передвижение людей внутри республики. Отдельным документом прекращено движение общественного транспорта в столице Тывы, Кызыле.