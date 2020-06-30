На Олимпиадинском ГОК в Красноярском крае ликвидировали вспышку коронавируса

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Вспышка коронавирусной инфекции среди работников крупнейшего золотодобывающего предприятия России - Олимпиадинского ГОК (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае, где заразились 1,3 тыс. человек, ликвидирована. Об этом во вторник сообщил журналистам гендиректор ПАО "Полюс" Павел Грачев.

Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. Всего было выявлено 1,3 тыс. случаев COVID-19. В вахтовом поселке Еруда развернут мобильный госпиталь, помощь в борьбе с коронавирусом оказали военные.

"Эпидемия на предприятии полностью ликвидирована. Последние сотрудники выписываются из стационара на этой неделе, это шесть человек -- они оформляют бумаги", - сказал Грачев.