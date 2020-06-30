На Олимпиадинском ГОК в Красноярском крае ликвидировали вспышку коронавируса

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Вспышка коронавирусной инфекции среди работников крупнейшего золотодобывающего предприятия России - Олимпиадинского ГОК (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае, где заразились 1,3 тыс. человек, ликвидирована. Об этом во вторник сообщил журналистам гендиректор ПАО "Полюс" Павел Грачев.
Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. Всего было выявлено 1,3 тыс. случаев COVID-19. В вахтовом поселке Еруда развернут мобильный госпиталь, помощь в борьбе с коронавирусом оказали военные.
"Эпидемия на предприятии полностью ликвидирована. Последние сотрудники выписываются из стационара на этой неделе, это шесть человек -- они оформляют бумаги", - сказал Грачев.
По его словам, на предприятии сохранится на ближайшее время "лимитированное количество медицинского персонала", чтобы отслеживать ситуацию и исключить возможность повторения вспышки коронавируса. По словам руководителя краевого управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, прогноз по ситуации на предприятии "благоприятный".
Также Грачев сообщил, что компания отслеживает влияние эпидемии на производственные планы. "В моменте подтверждаем все заявленные показатели по производству и по финансовым результатам как на этот, так и на следующий год", - сказал он. По его словам, в целом по компании в 2020 году планируется добыча 2,8 млн унций золота. Показатели за пять месяцев работы этого года превышают показатели за аналогичный период прошлого года.
Олимпиадинский ГОК работает на базе месторождения золота в 540 км от Красноярска. Рудник является крупнейшим предприятием "Полюса". Добыча руды осуществляется на карьерах Восточном и Благодатном, переработка ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках.
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