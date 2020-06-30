Эксперты рассказали, как повлияет расширение льготной ипотеки на строительный рынок Сибири

В июне президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и суммы кредита на новостройки до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Соответствующее постановление правительства РФ о повышении максимальной суммы кредита по льготной ипотеке со ставкой 6,5% годовых вступило в силу накануне.

"Эта мера будет играть положительную роль не только в социальном плане, когда люди получают возможность реализовать свою мечту в улучшении жилищных условий, но и для экономики. Оживление жилищного рынка поспособствует общему росту активности экономических субъектов, что немаловажно в нынешних условиях. Решение [об увеличении сумм кредита] позволит вернуть объемы ипотеки и в целом нарастить спрос в строительном секторе. В регионах Сибирского федерального округа при определенных условиях возможно восстановление рынка до показателей 2019 года", - сказал ТАСС координатор "Деловой России" в СФО Виктор Зубарев.

Как сообщили ТАСС в компании "Промстрой", которая является одним из лидеров по объемам жилищного строительства в Кузбассе, в результате увеличения размера стоимости жилья до 6 млн рублей льготную ипотеку можно будет оформить и на трехкомнатные квартиры, и даже на таунхаусы площадью до 130 кв. метров.

"[Потенциальные участники льготной ипотечной программы, которые будут приобретать жилье стоимостью до 6 млн рублей, -] это те, кто расширяются и улучшают жилищные условия. У нас действует программа "Квартирный трейд-ин", по которой покупатели могут сдать свою квартиру и могут приобрести жилье большой площади, а разницу в цене компенсировать ипотекой или своими накоплениями", - рассказал ТАСС представитель компании.

По оценке застройщика, возросший спрос не приведет к дефициту жилья, поскольку его строится достаточное количество. Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, губернатор региона Сергей Цивилев поставил задачу ускорить строительство жилья в области и скорректировать планы ввода жилья в эксплуатацию на 2020 год, увеличив объем ввода более чем на 50%: с 805 тыс. кв. метров до 1,237 млн кв. метров.

Оживление на рынке

"То, о чем мы давно мечтали, - снижение ставки по ипотечному кредитованию, дает свои результаты. Рынок оживился, спрос не снижается - уже выдано более тысячи ипотечных кредитов под льготную ставку, еще на рассмотрении более 2,5 тыс., скоро будут выданы кредиты", - сказал журналистам министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

Рост спроса на жилье после введения механизма льготной ипотеки фиксируют и в Новосибирской области. "Я имею ввиду средний сегмент, где стоимость одного квадратного метра не превышает 60-63 тыс. рублей за один квадратный метр. Строительная область в регионе сможет справиться с возникшим спросом, сейчас у нас в заделе находится от 2,5 до 3 млн квадратных метров жилья", - сказал ТАСС председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам областного Заксобрания Евгений Покровский.

Как сообщил журналистам председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин, меры, которые сегодня принимаются правительством РФ для строительной отрасли, нашли положительный отклик у населения в части льготной ипотеки под 6,5%. "Это даст всплеск [интереса к жилью] в целом", - подчеркнул он.

По словам Покровского, дополнительно простимулировать спрос на ипотеку могло бы также снижение первоначального взноса с 20 до 10%. "Снижая процентную ставку, необходимо снизить и размер первоначального взноса, чтобы дополнительно простимулировать этот процесс. Например, средний кредит по такой ставке у нас в регионе находится в пределах 1,5 млн рублей - это с учетом наличия у семьи собственных накоплений", - сказал он.

Программа ипотеки с господдержкой заработала 20 апреля этого года. Оператором программы выступает компания ДОМ.РФ. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, ранее составляла 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны.