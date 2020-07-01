Авиакомпания S7 осенью продолжит акцию по восстановлению лесов Сибири

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 осенью продолжит высадку деревьев в рамках акции по восполнению леса, сгоревшего в Сибири в результате масштабных пожаров летом 2019 года. Уход за уже посаженными деревьями представители компании намерены провести в течение лета, сообщили ТАСС в пресс-службе S7.

"Следующий этап посадок запланирован на осень 2020 года, детали пока не определены. Кроме того, в июле-августе будет проведен плановый агроуход за деревьями, которые были посажены ранее", - сообщили в пресс-службе.

В начале августа авиакомпания S7 временно вернула себе историческое название - авиакомпания "Сибирь" - и запустила инициативу по восполнению потерь сгоревших лесов Сибири. С 1 августа компания отчисляла по 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям. В результате компанией были собраны средства для высадки 1 млн деревьев. Первые 20 тыс. саженцев в рамках проекта были высажены в Коченевском районе Новосибирской области в сентябре прошлого года.

Как сообщал ранее замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Рыжков, из-за пандемии в регионе были приостановлены некоторые волонтерские проекты по высадке лесов, в том числе была прервана акция авиакомпании S7. Весной волонтеры проекта планировали высадить первые в этом году 140 деревьев.

Летом 2019 года в Сибири возникли масштабные пожары. Площадь возгораний и их количество превысило среднегодовые значения примерно в полтора раза. Сибирские пожары 2019 года, по результатам которых Новосибирская область стала третьей по числу возгораний, вызвали широкий общественный резонанс. В результате на государственном уровне начался процесс пересмотра законодательства об охране лесов и тушении лесных пожаров.