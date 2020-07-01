В Красноярском крае закрыли КПП, введенные из-за коронавируса на дорогах

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. В Красноярском крае закрыли контрольные пункты пропуска (КПП) на дорогах, введенные в апреле этого года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом говорится в указе губернатора Красноярского края Александра Усса, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Указ губернатора о создании таких контрольно-пропускных постов был подписан 10 апреля. В Красноярске и пригородных зонах, а также на юге региона - в Курагино и Краснокаменске - был введен особый режим. На дорогах были созданы контрольно-пропускные пункты, у всех въезжающих и выезжающих из города замеряли температуру.

"Признать утратившими силу: указ губернатора Красноярского края от 10.04.2020 № 86-уг "О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края", - говорится в документе.

4 июня власти региона отменили электронные пропуска, введенные для предотвращения распространения коронавируса, тем самым сняв режим самоизоляции, действовавший в крае с начала апреля. Сейчас в регионе действует режим повышенной готовности. Регион находится на первом этапе снятия ограничений.

Всего в Красноярском крае было выявлено 8 904 случая заражения коронавирусом, 3 827 человек выздоровело, 120 умерло.