Полигон ТБО в крупном селе Горного Алтая создает угрозу окружающей среде

ТАСС, 1 июля. Высота мусора на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в селе Майма с населением свыше 15 тыс. человек почти на четверть превысила проектную, достигнув 16,6 м, что создает угрозу окружающей среде. Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай обратилось в суд, потребовав обязать муниципальное образование расширить полигон, сообщается в среду на сайте ведомства.

"На полигоне ТБО в селе Майма складывается ситуация, создающая угрозу окружающей среде. Коммунальные отходы складируются на полигоне без сортировки и переработки. Высота свалочного мусора в результате приблизилась к максимальной и составляет более 16,6 м при проектной высоте 13,44 м", - говорится в сообщении.

Также компания "Коммунальщик", эксплуатирующая полигон, нарушает технологию складирования отходов, в частности, не отсыпает слои отходов грунтом, складирует мусор вплотную к ограде, в результате чего фильтрат из мусорных отвалов заражает почву, стекая по насыпи в канаву для отвода ливневых и талых вод. Также мусор разносит ветер, поскольку не установлены переносные сетчатые ограждения для задержания легких фракций отходов, не работает печь для сжигания мусора.

"Роспотребнадзором по Республике Алтай переданы в суд материалы по обязыванию муниципального образования Майминский район разработать проект строительства второй карты полигона ТКО в селе Майма и провести экологическую экспертизу. Также готовятся для передачи в суд материалы по обязыванию ООО "Коммунальщик" получения лицензии по обезвреживанию отходов", - уточняется в сообщении.

Село Майма, где проживает более 15 тыс. человек, расположено на правом берегу реки Катунь, неподалеку от столицы Горного Алтая, единственного города в регионе, Горно-Алтайска. Эти два населенных пункта имеют общие коммуникации и единую транспортную сеть.