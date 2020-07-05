В Красноярском крае выбрали названия для теплоходов, которые будут курсировать по Енисею

КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Жители Красноярского края выбрали название для двух новых теплоходов, которые построят в Санкт-Петербурге для судоходства на Енисее. Пассажирские суда получат имена основателя Красноярска Андрея Дубенского и известного писателя Виктора Астафьева, сообщается на странице губернатора края Александра Усса в Instagram.

Власти Красноярского края планируют приобрести для Енисея два новых пассажирских теплохода. Сообщалось, что летом 2020 года в Санкт-Петербурге состоится закладка первого из них. Регион приобретет эти суда в льготный лизинг. О конкурсе названий Усс объявил в конце мая.

"Андрей Дубенский и Виктор Астафьев - такие имена будут носить новые флагманы речного флота на Енисее! Более трех тысяч человек проголосовали за названия для лайнеров, которые будут курсировать по маршруту Красноярск - Дудинка - Красноярск", - говорится в сообщении.

Отдать свой голос можно было за имя одного из известных красноярцев: писателя Виктора Астафьева, основателя Красноярского острога Андрея Дубенского, художников Андрея Поздеева или Василия Сурикова, олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина. В Красноярск новые суда прибудут в 2023 году.

По данным Российского речного регистра, сейчас средний возраст пассажирских судов на Енисее составляет около 30 лет, а наиболее крупных (теплоходов "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов") - более 60 лет. Крупный двухпалубный дизель-электроход "Лермонтов", работающий на Енисее с 1959 года, был снят с эксплуатации и в 2015 году продан в частные руки. В сентябре 2019-го на Енисей перегнали с Волги частный теплоход "Максим Горький".

Двадцать лет назад на Енисее работали почти полтора десятка теплоходов. Крупнейший на реке - четырехпалубный "Антон Чехов" - работал в крае в 1978-2003 гг.

Воевода и писатель-фронтовик

Андрей Дубенский - российский воевода, происходил из обедневшего дворянского рода. В 1628 году по указу царя Михаила Федоровича с отрядом казаков основал Красноярский острог, давший начало городу Красноярску.

Виктор Астафьев (1 мая 1924 г. - 29 ноября 2001 г.). После смерти матери и болезни отца жил на улице, затем в интернате, в 1942 году ушел добровольцем на фронт, трижды ранен. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией". После войны часто менял работу: был и слесарем, и подсобным рабочим, и учителем, с 1951 года работал в редакции газеты "Чусовской рабочий", где и опубликовал свой первый рассказ "Гражданский человек". Среди его работ - романы "До будущей весны", "Тают снега", "Прокляты и убиты". Некоторые повести Астафьева были экранизированы: "Сюда не залетали чайки", "Таежная повесть", "Где-то гремит война".