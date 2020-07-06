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Пандемия коронавируса нового типа

Антитела к коронавирусу выявили у 9% новосибирцев, участвующих в исследовании иммунитета

Всего будет проведено тестирование 2 688 жителей Новосибирска
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© Сергей Карпухин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Антитела к коронавирусу обнаружены у 9% жителей Новосибирска, участвующих в исследовании популяционного иммунитета, которое проводит Роспотребнадзор, сообщил в понедельник в ходе оперативного совещания в областной администрации руководитель регионального управления ведомства Александр Щербатов.

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Ранее Роспотребнадзор сообщал, что первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу пройдет в июне в 22 регионах России.

"Доставлен 1 121 материал, проведено исследование, удельный вес наличия антител составляет 9%. Мы будем проводить и в дальнейшем эти исследования. Всего будет проведено тестирование 2 688 человек. В дальнейшем этот эксперимент будет продолжаться", - сказал Щербатов.

По данным регионального оперштаба, на утро 6 июля в регионе выявлено 6 611 случаев заражения коронавирусом, 106 из них - за последние сутки. 

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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