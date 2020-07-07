Школьник из Новосибирска обнаружил в открытом доступе самые ранние кадры города

НОВОСИБИРСК. 7 июля. /ТАСС/. Школьник из Новосибирска обнаружил самые ранние опубликованные в открытом доступе кинокадры Новониколаевска (первоначальное название города), относящиеся к 1919 году. На них запечатлен город времен гражданской войны, сообщил ТАСС во вторник сотрудник Музея Новосибирска, краевед Константин Голодяев.

"Мой ученик Александр Мироненко ищет любую информацию, которая проскакивает в интернете по истории гражданской войны в Сибири. Он вышел на сайт net-fillm.ru (проект по систематизации архивных фондов - прим. ТАСС) и нашел кадры, относящиеся к Новониколаевску. Там в кадрах в титре Новониколаевск присутствует, он его показал мне. Эти кадры - самые ранние (из известных исследователям истории Новосибирска - прим. ТАСС), периода гражданской войны", - сообщил Голодяев, пояснив, что Мироненко окончил в этом году 10-й класс школы.

По словам краеведа, кадры относятся к лету 1919 года. На них снят поезд делегации американских экспедиционных войск, следовавший из Канска (Красноярский край) до Омска. То, что кадры сняты именно в Новониколаевске, исследователи смогли определить благодаря запечатленному на них зданию в центре города. В гражданскую войну в нем располагалось Новониколаевское отделение всемирной молодежной волонтерской христианской ассоциации, сейчас здание имеет статус памятника архитектуры, в нем работает театрально-творческий центр "Арт-Усадьба".

Как сообщил ТАСС Голодяев, существуют свидетельства о том, что предприниматель и артист Федот Махотин, основавший в Новониколаевске кинематограф, снимал город на пленку и ранее, однако сами видеозаписи на данный момент не найдены. Из числа обнаруженных в архивах до находки Мироненко самими ранними считались кадры, снятые в Новониколаевске в начале 1920-х годов. Обнаруженную архивную запись исследователи решили опубликовать отдельно, чтобы ее смогли посмотреть все желающие. По словам Голодяева, она находится в открытом доступе, и для ее использования не требуется приобретение каких-либо прав на демонстрацию.

Новониколаевск - основанный в 1893 году город в Западной Сибири. С 1926 года носит название Новосибирск. Новониколаевск возник на берегу Оби в ходе строительства Транссибирской магистрали. Инженерами и строителями был сооружен железнодорожный мост, пересекавший реку Обь. Сейчас мост демонтирован, оставшаяся пролетная конструкция является достопримечательностью города.