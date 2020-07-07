В Красноярском крае ликвидировали лесной пожар в районе отдаленной деревни

КРАСНОЯРСК, 7 июля. /ТАСС/. Лесной пожар, обнаруженный в субботу в 2,1 километре от труднодоступной деревни Айдара на севере Красноярского края, ликвидирован. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства края.

Как сообщалось, природный пожар в районе деревни Айдара Енисейского района обнаружили 4 июля при помощи космического мониторинга. Населенный пункт расположен более чем в 200 км от районного центра в труднодоступном месте. Пожарная техника туда добраться не может. Вертолетом Ми-8 туда была переброшена группа лесных пожарных.

"Пожар ликвидировали сегодня. На 190 га", - сообщили в пресс-службе.

Из-за аномальной жары и высокой грозовой активности на севере края возросло количество и площади лесных пожаров. В регионе с 3 июля введен режим ЧС в лесах. Борьбы с огнем в северных районах ведут более 1,4 тыс. человек, 170 единиц техники, около 30 воздушных судов. Большинство пожаров зафиксировано в труднодоступных территориях Эвенкийского, Богучанском, Кежемского и Мотыгинского районов, угрозы населенным пунктам нет.

По оперативной информации краевого лесопожарного центра на 18:00 (14:00 мск) вторника, на территории края действуют 126 лесных пожаров на общей площади более 165 тыс. га.

Всего с начала сезона в крае зафиксировано 1 045 лесных пожаров на площади 226 тыс. гектаров. За аналогичный период 2019 года было 1 152 пожара на площади 317 тыс. га.