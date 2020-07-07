Спасатели обнаружили тело подростка, утонувшего при спасении девочки в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело подростка, пропавшего вместе с двумя мужчинами во вторник при попытке спасти девочку, купавшуюся в неположенном месте на реке Обь в Новосибирске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Тело юноши нашли, извлекли из воды. На месте работают психологи МЧС с родственниками погибших", - сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС, спасатели обнаружили тела мужчины 1970 года рождения и юноши 1998 года рождения.

Трагедия произошла 7 июля. По уточненной информации, на берегу отдыхала семья из семи человек. Девочка 2008 года рождения начала тонуть, трое человек в этот момент бросились на помощь и сумели спасти ребенка, однако подростка, юношу и мужчину унесло течением.