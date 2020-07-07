Экскурсии для семей с детьми и одиночных посетителей проводят в музеях Сибири

ТАСС, 7 июля. Музеи в некоторых регионах Сибирского федерального округа (СФО) открываются в ближайшие дни после долго перерыва в работе, другие, уже открывшиеся в июне, - подводят первые итоги приема посетителей в новом формате. На смену большим группам гостей пришли семьи с детьми, а чтобы снизить риск заражения, их проводят по специальным маршрутам и делают упор на мероприятиях вне помещений, рассказали ТАСС в музеях регионов Сибири.

Семейные посещения

Еще в июне работа музеев возобновилась сразу в нескольких регионах округа. Принимать посетителей стали культурные учреждения Иркутской и Кемеровской областей, а также Алтайского края. Там их принимает Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина, открытый на родине писателя в селе Сростки.

"Мы открылись и рады, что посетитель пошел - уже открылись базы в Республике Алтай, заработал курорт Белокуриха, и эти туристы едут к нам с экскурсиями. От больших групп мы не отказываемся, но предлагаем свой формат: делим на небольшие подгруппы по пять человек, и, учитывая, что у нас три объекта для осмотра [дом-музей матери Шукшина - Марии Сергеевны, здание бывшей школы, где он учился и работал, и дом, где прошли детские годы писателя], мы распределяем эти группы по объектам", - сообщила ТАСС и.о. директора, главный хранитель музея Светлана Лабутина.

В Кемеровском областном краеведческом музее отмечают, что после открытия вместо больших групп, которые формировали посетители ранее, основными посетителями стали семьи с детьми. Такую же тенденцию наблюдают в Музее истории города Иркутска.

"Раньше у нас было много школьников, студентов. Туристические компании привозили группы туристов. А сейчас в основном приходят семьями или единичные гости. По санитарным нормам в зале могут находиться не более пяти человек, у нас это требование в связи с небольшим числом гостей легко выполняется", - сказала ТАСС заместитель директора учреждения по связям с общественностью Наталья Гимельштейн.

Несмотря на открытие выставочных залов, во многих музеях продолжают действовать ограничения. Посещение экспозиции проводятся только в масках, кроме этого, в музее соблюдается социальная дистанция между людьми. В рабочее время предусмотрены часы санобработки, когда обрабатываются ручки дверей, проветриваются помещения.

Подготовка к приему гостей

В других регионах Сибири музеи только готовятся принять первых посетителей. Как рассказала ТАСС директор омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля Фарида Буреева, в новом корпусе которого в ноябре 2019 году открылся культурно-просветительный центр "Эрмитаж-Сибирь", в учреждении постарались учесть все рекомендации Роспотребнадзора. Сотрудники будут носить маски и перчатки, а также проводить санобработку. Для посетителей будет обязателен масочный режим и соблюдение дистанции.

"Ограничения коснутся и небольших залов, куда одновременно будут допускаться лишь несколько человек. Все смотрители прошли соответствующий инструктаж, они будут следить за соблюдением социальной дистанции и масочного режима", - рассказала директор музея.

Она пояснила, что посещение музея с эпидемиологической точки зрения будет более безопасным, чем, например, поездка в общественном транспорте, поскольку большого потока посетителей не ожидается. "В случае наплыва посетителей мы будем ограничивать их число. Но у нас все же не государственный Эрмитаж, к тому же многие все же опасаются посещать общественные пространства", - отметила собеседница агентства.

Кемеровский областной краеведческий музей предлагает медицинские маски посетителям на тот случай, если у них нет своих. Каждые два часа в учреждении проводят санитарную обработку помещений. "Например, утром мы принимаем посетителей с 10:00 и до 12:00, а с 12:00 начинается этап санобработки. Полностью обрабатываются помещения, дверные ручки и так далее. На каждого сотрудника маски и перчатки", - сказали ТАСС в пресс-службе музея.

По словам Светланы Лабутиной, в Музее Шукшина в Алтайском крае также действует строгий масочный режим, сопровождаемый ограничениями по числу посетителей. На основную экспозицию единовременно допускается не более двух-трех человек. Следят за числом посетителей в залах и в Музее истории города Иркутска. Оба учреждения проводят также онлайн-акции, однако, как рассказала ТАСС Гимельштейн, значительно усиливать это направление работы не планируется - для этого нет достаточных технических возможностей.

В Новосибирске музеи откроют свои двери в среду. Как сообщил ТАСС директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов, сотрудниками были разработаны специальные маршруты перемещения посетителей, чтобы развести встречные потоки людей. Музей города Новосибирска планирует возобновить городские экскурсии, которые проводит на открытом воздухе. В них смогут участвовать до 10 человек. "Сейчас это только пешие экскурсии. У нас разработаны и автобусные, но от них пока отказались", - отметила директор музея Елена Щукина.

Книги и выставки

За время пандемии сотрудники сибирских музеев смогли больше времени посвящать своей научной работе, а также приступить к созданию новых экспозиций. Так, коллектив музея истории Иркутска работает над книгой о городе в годы Великой Отечественной войны и другими проектами, посвященными 75-летию Победы. "Появилась возможность сделать несколько телевизионных проектов. Например, сняли 12 роликов, на которых иркутские актеры читают стихотворения о войне, про Победу, это было проиллюстрировано фотографиями Иркутска. Записали, как дети читают фронтовые письма. Кроме того, ко Дню города сделали несколько видеоэкскурсий по Иркутску", - рассказала Наталья Гимельштейн.

Кемеровский областной краеведческий музей за время пандемии смог подготовить к открытию новый палеонтологический центр, на площадке которого уже проводятся познавательные тренинги для детей.

"У нас проходит палеонтологический тренинг, когда мы проводим четыре разовых занятия о нашем кузбасском динозавре, о раскопках, о том, как это все происходит и как жили динозавры", - рассказали ТАСС в музее, напомнив, что в Кузбассе были обнаружены останки ранее неизвестных науке "ящеров-попугаев" - пситтакозавров сибирских, обитавших около 130 млн лет назад.

Сотрудники музея города Новосибирска продолжали подготовку новых выставок. "Мы планировали, что в этом году мы создадим постоянную экспозицию по истории города, должно быть два зала очень серьезных. Одна экспозиция посвящена ранней истории города, это выставка готовится с институтом археологии и этнографии СО РАН на основе в том числе последних археологических работ по деревне Кривощеково, второй зал - период становления города до 1917 года", - рассказали в учреждении.