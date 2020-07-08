В Новосибирском краеведческом музее открылся зал, посвященный животным ледникового периода

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Новый экспозиционный зал, посвященный животным ледникового периода, открылся в Новосибирском государственном краеведческом музее, в этом году отмечающем свое столетие. Новое помещение потребовалось музею, чтобы разместить два наиболее полных в мире скелета шерстистого мамонта, найденные на территории Западной Сибири, сообщил ТАСС директор учреждения Андрей Шаповалов.

В январе Новосибирский краеведческий музей приобрел у частного коллекционера скелет самца шерстистого мамонта, который планировалось разместить рядом с известным экспонатом музея - скелетом самки мамонта Матильды, первого полного скелета этого животного, обитавшего на территории Западной Сибири около 20 тыс. лет назад. Второй экспонат - "друг" Матильды, Самсон также представляет собой полный скелет взрослой особи, однако в два раза старше самки. Он был найден в 2011 году в Чановском районе Новосибирской области.

"Мы приобрели новый экспонат, а он размером как машина, его нельзя положить на полочку, ему новый зал нужен. У нас был игровой детский зал, мы его перенесли в другое помещение, а этот игровой зал отдали под экспозицию", - рассказал Шаповалов.

Площадь нового экспозиционного зала - около 100 кв. метров. Высота помещения составляет чуть больше 3 метров, из-за чего, по словам директора музея, "мамонты почти упираются в потолок". Рядом с животными группой скульпторов из пластичных материалов была воссоздана местность, где чаще всего находят останки мамонтов в Сибири - это обрывистый берег реки.

"Мы хотели бы рассказать про то, как жили мамонты, про то, как они вымерли, и про то, как сейчас с точки зрения экологии это влияет на человека. Чтобы посетитель посмотрел на эти кости и понял, как много они значат для нас, для истории этой земли", - пояснил Шаповалов.

Он добавил, что процесс создания экспозиции начался до начала пандемии коронавируса, поэтому период, когда музей не принимал посетителей, не повлиял на ход работ, продолжавшихся на протяжении четырех месяцев. По словам директора музея, в ближайшее время музей не планирует реализовывать новые проекты по обновлению комплекса, это связано с финансовыми трудностями, вызванными временным простоем учреждения.

Новосибирский государственный краеведческий музей основан в 1920 году. Музейные фонды учреждения насчитывают более 200 тыс. экспонатов. Коллекция музея включает в себя нумизматику, предметы быта коренных народов Сибири, а также животных и птиц.