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Пожар на площади 500 кв. м произошел на складе в Новокузнецке

По предварительным данным, пострадавших нет

КЕМЕРОВО, 8 июля. /ТАСС/. Пожар на площади 500 кв. метров произошел в среду на складе в городе Новокузнецке Кемеровской области. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

"Складское помещение на улице Транспортная в Новокузнецке, предварительная площадь пожара составила 500 кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в тушении задействованы 30 человек личного состава и девять единиц техники. Возгорание уже локализовано.

Теги
РоссияКемеровская область
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