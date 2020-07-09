Турпоток в Республике Алтай в июле увеличился на 10-15% по сравнению с прошлым годом

Туристическим базам в Республике Алтай, не работавшим три месяца, разрешили возобновить работу с 3 июля, кроме расположенных в самом проблемном по коронавирусу Кош-Агачском районе.

ТАСС, 9 июля. Туристический поток в начале июля после открытия туристических объектов в Республике Алтай, которые были закрыты с апреля из-за пандемии коронавируса, увеличился в среднем на 10-15% по сравнению с тем же периодом 2019 года, сообщила ТАСС в четверг председатель Ассоциации туроператоров Республики Алтай Татьяна Зяблицкая.

"Бронируют активно - если сравнить с потоком прошлого года, то он больше, группы больше. Много запросов на комфортное проживание высокого уровня, но его у нас и так мало, и сейчас не хватает, на июль у всех все забито. Рост турпотока по сравнению с июлем прошлого года порядка 10-15%", - сказала Зяблицкая.

К примеру, по ее словам, на территории популярных у туристов Мультинских озер уже нет домиков, негде взять в аренду палатки. Многие туристы едут из соседних регионов Сибири - Алтайского, Красноярского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей. Приезжают также гости из Центральной России, из регионов Урала. Кроме того, начал действовать рейс из Санкт-Петербурга - оттуда поступает очень много запросов на туры по Алтаю. Она отметила, что большого роста цен не наблюдается - в июле во время отпусков в горячий сезон они всегда выше, чем в другие месяцы. Кроме того, на ранее забронированные туры, маршруты менять цену сложно - это дополнительные объемы работы с турагентами, время.

"Нам надо в таком режиме поработать до октября, чтобы наверстать убытки прошлых месяцев. Мы уже рекомендуем людям бронировать сентябрь - некоторые боятся, потому что идет информация о второй волне (вспышке коронавируса - прим. ТАСС) - люди пока аккуратны. Сейчас все идет с колес - бронируют и тут же едут, нагрузка увеличилась, все идет параллельно - бронирования и заезды-выезды", - пояснила Зяблицкая.

Алтай - туристический регион, который ежегодно посещают не менее 2 млн туристов. В туротрасли региона занято 8,5 тыс. человек - 10% от общей численности занятых в экономике республики, из них 6,1 тыс. (72%) - постоянные, остальные - сезонные работники.