Власти Таштагольского района Кузбасса остановили работы золотодобытчиков из-за нарушений

ТАСС, 9 июля. Глава Таштагольского района Кемеровской области Владимир Макута остановил работы по геологоразведке компании "ЮжКузбассЗолото" из-за ряда нарушений, допущенных при проведении работ. В частности, золотодобытчики повредили деревья и уничтожили краснокнижный лишайник, сообщается на официальной странице администрации района в Instagram.

"Глава района совместно с лесниками и сотрудниками правоохранительных органов провели оперативный рейд в расположение геологоразведочной партии "ЮжКузбассЗолото". Обнаружили и зафиксировали ряд нарушений, которые противоречат разрешению на работы. В частности, были повреждены деревья, краснокнижное растение, техника передвигалась вне дорог и др. В связи с этим работы остановлены", - говорится в сообщении.

Документы, на которых зафиксированы нарушения, переданы в правоохранительные органы. Комментарий "ЮжКузбассЗолото" ТАСС рассчитывает получить позднее.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации района, власти, местные жители и губернатор региона были против геологоразведки и добычи золота в районе, так как они негативно влияют на экологию и состояние водоемов, однако разрешение на геологоразведку компания получила не на региональном, а на федеральном уровне - в Роснедрах. В настоящее время Макута ведет переговоры с компанией о выходе из района.

"На этих землях проживает малочисленный коренной народ - шорцы. Их община подготовила документы для оформления в районе территории традиционного пользования, а в таких охранных зонах добычу полезных ископаемых вести нельзя, даже если геологоразведка найдет запасы золота", - сказала собеседница агентства.

Компания "ЮжКузбассЗолото", по данным аналитической системы СПАРК, зарегистрирована в 2016 году и входит в реестр малого и среднего бизнеса. Директор компании Дмитрий Тюряков также является владельцем и руководителем в еще четырех золотодобывающих компаний.