У водопада на Телецком озере на Алтае реконструировали обзорную площадку

ТАСС, 9 июля. Алтайский государственный биосферный заповедник в Республике Алтай провел работы по реконструкции смотровой площадки в точке притяжения туристов - на экотропе у водопада Корбу на Телецком озере. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Заповедник провел работы по реконструкции обзорной площадки на эколого-просветительском маршруте у водопада Корбу на Телецком озере. Теперь обзорная площадка расположена ближе к водопаду в два раза по сравнению с прошлой - расстояние от ограждения до падающей воды теперь всего 25 метров, а площадь обновленной части более 50 кв. метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы велись в то время, когда водопад был закрыт для посещения из-за пандемии - сейчас он открыт для гостей. При этом на туристической тропе проводят профилактические мероприятия: тропа и обзорные площадки оборудованы табличками, призывающими соблюдать социальную дистанцию.

Телецкое озеро входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это уникальный горный водоем, второй по объему в России, естественный резервуар питьевой воды, уступающий лишь Байкалу. Протяженность озера около 80 км. Водопад Корбу - одна из визитных карточек озера и заповедника, самая популярная природная достопримечательность у посетителей заповедной территории. Высота падения воды 12,5 метра, угол падения - 65 градусов, внизу вода падает практически вертикально.