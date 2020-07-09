Участок дороги к отдаленному микрорайону в Новосибирске планируют достроить к осени

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Второй из трех участков автомагистрали протяженностью 2,2 километра будет достроен на улице Титова в одном из отдаленных микрорайонов Новосибирска к октябрю. Дорога, которую ранее планировалось завершить только в следующем году, улучшит транспортную доступность отдаленных районов, в частности, микрорайона Чистая слобода, где проживают около 13 тыс. человек, сообщает в четверг пресс-служба мэрии города.

Улица Титова - одна из главных магистралей левобережья Новосибирска, расположенная в самом крупном по численности населения Ленинском районе и пересекающая его с востока на запад. Магистраль соединяет с центром левобережья ряд отдаленных микрорайонов, в том числе микрорайон Чистая слобода, который за более чем 12 лет застройки стал одним из крупнейших в городе.

"Второй этап строительства дороги планировалось завершить в следующем году. Но строители берутся закончить его уже этой осенью. В рамках третьего этапа будет рассмотрен вариант выезда из микрорайона Чистая слобода на улицу Станционную. Там расположена станция пригородной электрички, которой жители активно пользуются", - цитирует пресс-служба мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Строительство дороги по улице Титова ведется в три этапа с 2019 года, первый был закончен в июне прошлого года. Второй завершится почти на год раньше намеченного срока, его стоимость составит порядка 182 млн рублей. Общая протяженность магистрали составит 2,2 км.

Кроме строительства новой автодороги на левобережье Новосибирска, в 2020 году также планируется расширить одну из главных развязок Бердского шоссе - основной автомагистрали, соединяющей центр мегаполиса с Академгородком и другими отдаленными районам южной части города. Также в этом году дорожники намерены провести капитальный ремонт улицы Большевистская, очень загруженной трассы, которая связывает отдаленные районы правого берега с объектами культуры и административными зданиями в центре.