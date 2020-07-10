Синоптики прогнозируют сильные дожди на севере Красноярского края, где горят леса

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Интенсивные дожди пройдут на днях на севере Красноярского края, где в лесах Богучанского и Кежемского районов действует четвертый класс пожарной опасности (высокая вероятность возникновения пожаров), что должно помочь в борьбе с возгораниями. Об этом в пятницу журналистам сообщила начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Наталья Краснова.

По оперативной информации Лесопожарного центра на 13:00 (09:00 мск) 10 июля, на территории края действуют 88 лесных пожаров на общей площади 162 тыс. га - в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском районах. Основная часть возгораний зафиксирована в отдаленных труднодоступных территориях.

"В Богучанском и Кежемском районах действует четвертый класс пожарной опасности, на остальной территории в основном преобладает первый - второй класс (самые низкие классы пожарной опасности - прим. ТАСС). В Эвенкии прошли хорошие дожди, там большей частью первый класс и только местами второй <...>. Сегодня ночью мы ожидаем, что зона осадков сместится (от Красноярска - прим. ТАСС) на северо-восток, и там пройдут хорошие дожди. Есть большая вероятность, что в Богучанском и Кежемском районах пожарная опасность тоже снизится до первого класса", - сказала Краснова.

В тушении лесных пожаров на севере Красноярского края задействованы более 1,2 тыс. человек, 103 единицы техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли 17 воздушных судов. В труднодоступных территориях работал самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон", который вызывает осадки.

По предварительным данным, большая часть пожаров возникла из-за сухих гроз.

Из-за аномальной жары и высокой грозовой активности на севере края возросло количество и площади лесных пожаров. В регионе с начала июля введен режим ЧС в лесах.