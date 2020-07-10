Власти Приангарья предложили выращивать рыбу на территории бывшего Байкальского ЦБК

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Аквакультура рассматривается как одно из направлений использования площадки остановленного в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона по итогам визита заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова.

"Во время визита в регион замруководителя Росрыболовства побывал на производственной площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и ознакомился с гидротехническими сооружениями, на которых правительством Иркутской области и администрацией Байкальска предложено развивать аквакультуру", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инфраструктура БЦБК может быть использована для выращивания рыбы.

БЦБК с 1960 годов до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. Предприятие находится в процедуре банкротства, ожидается, что как юридическое лицо его ликвидируют в 2021 году. К 2024 году должны быть ликвидированы отходы комбината. Это 6,5 млн тонн шлам-лигнина и других отходов, которые хранятся в картах-накопителях на берегу Байкала.

В настоящее время власти региона и госкорпорация ВЭБ.РФ, которая является основным кредитором БЦБК, прорабатывают вопрос дальнейшего использования промплощадки.