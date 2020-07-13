Проектирование семи поликлиник по ГЧП в Новосибирске планируется завершить к осени

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Проектирование семи поликлиник по концессионному соглашению в Новосибирске завершится к осени текущего года в связи с уточнением техзадания. Строительство будет начато после получения положительного заключения Главгосэкспертизы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе группы "ВИС", с которой власти региона заключили соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по возведению сети медучреждений.

В начале года глава регионального Минэкономразвития Лев Решетников сообщал, что проектирование семи поликлиник по концессионному соглашению в Новосибирске завершится весной, а летом начнется их строительство.

"Подготовка проектно-сметной документации завершится к осени, подача проектов [поликлиник] в Главгосэкспертизу планируется осенью 2020 года", - сообщили в группе "ВИС". В там пояснили, что перенос начала строительства связан с тем, что в ходе работ по проектированию были проведены консультации с публичным партнером и главными врачами поликлиник для уточнения потребностей медучреждений в помещениях и их оснащении оборудованием.

"Во все проекты также закладываются резервы для наращивания мощности приема с учетом роста населения в прилегающих микрорайонах. До начала проектирования такую оценку возможно было сделать только укрупненно. На данный момент срок строительства остается прежним, закрепленным в соглашении о ГЧП", - уточнили в пресс-службе.

Семь поликлиник должны появиться в Новосибирске до конца 2022 года. Как отметили представители "ВИС", возведение всех объектов планируется вести одновременно. У холдинга уже есть опыт реализации подобных проектов по созданию социальной инфраструктуры на Ямале и в Якутии.

Соглашение о государственно-частном партнерстве с группой "ВИС" было подписано в феврале 2019 года губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Соглашение предусматривает строительство в течение трех лет семи медучреждений, рассчитанных на 6,5 тыс. посещений в сутки. Объем инвестиций в проект составит почти 9 млрд рублей, в том числе 7,2 млрд рублей - частные инвестиции.

О группе

Группа "ВИС" - российский инвестиционный и строительный холдинг. Штаб-квартира находится в Москве, представительства - в восьми регионах РФ. В Новосибирске "ВИС" является концессионером двух крупных проектов - строительства платного четвертого моста через реку Обь и двух мусоросортировочных комплексов.