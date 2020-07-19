В Туве начнется строительство агропарка за 660 млн рублей

ТАСС, 19 июля. Строительство агропромышленного парка начнется в текущем году в Кызыле, стоимость проекта составит 658,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила министр экономики Тувы Елена Каратаева.

"Проработали с Минэкономразвития [России], нам выделили средства в этом году на строительство агропарка. В городе Кызыле мы начинаем агропарк <...> Общая стоимость агропарка - 658,5 млн рублей", - сказала Каратаева.

По ее словам, по графику строительство агропарка рассчитано на 2020-2021 годы. Вложения в текущем году составят около 200 млн рублей. Финансироваться строительство будет за счет федеральных и республиканских средств, также власти рассчитывают привлечь частные инвестиции.

В августе 2019 года сообщалось, что будет построена инженерная и транспортная инфраструктура парка, здание площадью не менее 5 тыс. кв. м. Земельный участок под строительство агропромышленного парка расположен в черте города.