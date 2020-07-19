Сильные дожди, порывистый ветер и град ожидаются в регионах Сибири

ТАСС, 19 июля. Ухудшение погодных условий ожидается в регионах Сибири с понедельника, где на протяжении нескольких недель стоит жаркая погода без осадков. Порывистый ветер, дожди и град возможны в регионах СФО, сообщается в воскресенье на официальных сайтах региональных управлений МЧС России.

"20.07.20 по области ожидаются кратковременные ливневые дожди, местами сильные, грозы, в отдельных районах град, местами усиление ветра до 15 м/с, при грозах порывы 17-22м/с", - говорится в оперативном сообщении ГУ МЧС России по Томской области.

Предупреждение в связи с ухудшением погодных условий на 20 июля объявлено также в Красноярском крае и в Республике Хакасия, где ожидаются дожди и грозы. Погода испортится и в Иркутской области, где синоптики и МЧС предупреждают о сильных дождях в северо-восточных районах региона. Кратковременные осадки, грозы и порывистый ветер также прогнозируются в Омской, Кемеровской и Новосибирской областях.

В большинстве регионов, несмотря на осадки, сохранится жаркая погода. Так, в Хакасии и Красноярском крае температура воздуха днем прогреется до +33 градусов, в Кузбассе и Новосибирской области будет чуть прохладнее - 26-30 градусов тепла.

По данным региональных управлений МЧС в регионах Сибири, из-за непогоды существует вероятность возникновения происшествий на системах энергоснабжения и коммунальных объектах. Также аномально жаркая погода и порывистый ветер могут привести к возникновению новых очагов природных пожаров.