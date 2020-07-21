Проблемную ТЭЦ в Яровом на Алтае передадут на баланс муниципалитета

БАРНАУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Проблемная ТЭЦ города Ярового, где действует режим ЧС из-за проблем с теплоснабжением, будет передана в муниципальную собственность. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Краевые власти 22 ноября 2019 года ввели в Яровом режим ЧС. Температура в квартирах и соцобъектах в городе, где проживают около 17 тыс. человек, составляла менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам. На ТЭЦ работал один котел из трех, оборудование там изношено, а уголь, пришедший ранее, имел высокое содержание влаги и смерзался при низких температурах.

"Вопрос ТЭЦ решается, прошли суды [по передаче ТЭЦ городу], этот важнейший объект для Ярового возвращается по судебным решениям в муниципальную собственность. Процедуры еще не завершены, но работа муниципалитетом ведется", - сказал Степаненко.

В апреле власти региона сообщали о том, что сделка по продаже в 2016 году проблемной ТЭЦ была признана судом первой инстанции недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт. Как сообщил ранее министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка, решение подтверждено в июне 2020 года судом апелляционной инстанции.

Степаненко также сообщил, что Алтайский край оказывает Яровому значительную финансовую помощь при подготовке к зиме. По данным Химочки, сейчас эксплуатирующая организация МУП "ЯТЭК" ведет работы на ТЭЦ по подготовке к отопительному сезону. На ремонт оборудования направлено около 35 млн рублей, на ТЭЦ завершены работы по очистке и подготовке к работе карты золошлакоудаления № 3, отремонтирован турбоагрегат № 6 и котлоагрегат №7, ведется ремонт котлоагрегата № 9.